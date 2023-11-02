وزير الإعلام الأردني الأسبق “سميح المعايطة”: نشعر بخيبة أمل من الموقف الأمريكي الرافض لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق “سميح المعايطة”، أن الموقف الأمريكي المنحاز للرواية الإسرائيلية شجع تل أبيب على ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة دون هوادة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن جميع الدول العربية شعرت بخيبة أمل من الموقف الأمريكي الرافض لوقف إطلاق النار في قطا غزة.

وأوضح أن إسرائيل تقوم بارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.