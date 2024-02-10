وزير الإعلام اليمني يثمن دور السعودية البنّاء تجاه بلاده في مختلف المجالات

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ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، دور السعودية البنّاء تجاه حكومة بلاده ودعم الشعب اليمني في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريح له، اليوم، أشاد فيه بإطلاق المملكة للدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي، وتحويلها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الإرياني: «إن هذا الدعم من شأنه أن يسهم في إسناد جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الدولة، وتعافي الاقتصاد الوطني، واستعادته لتوازنه، واستقرار العملة الوطنية».

وأضاف، وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لليمن من خلال المنح والودائع البنكية ومنح المشتقات النفطية، والمشاريع والمبادرات التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

كما ثمن وزير الإعلام اليمني، الدعم السخي وغير المحدود الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال: «إن هذا الدعم يعد تعبيراً عن الموقف الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية في البلاد».