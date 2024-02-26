وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة والأردن

المناطق_واس

بحث معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مع عدد من المسؤولين الأردنيين؛ سبل تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية المشتركة القائمة بين البلدين الشقيقين.

‏‎ فقد استقبل دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم معالي الأستاذ سلمان الدوسري، بحضور معالي وزير الاتِّصال الحكومي الأردني الدكتور مهنَّد المبيضين، وسفير خادم الحرمين الشَّريفين لدى الأردن نايف بن بندر السِّديري.

‏‎ وأكَّد الجانبان، عُمق العلاقات الاستراتيجية الأخويَّة والتَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين، التي تعكسها المكانة الخاصَّة والرِّعاية والاهتمام الكبيرين من قيادتي البلدين.

‏‎ وأوضح دولته أنَّ مواقف البلدين تصل حدَّ التَّطابق إزاء مختلف القضايا، لاسيما القضيَّة الفلسطينيَّة التي يبذل البلدان جهداً كبيراً، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحلِّ العادل والشَّامل لها.

‏‎ وثمَّن الخصاونة في هذا الصَّدد الدَّور الريادي للمملكة في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمَّتين الإسلاميَّة والعربية.

كما أشاد بحجم التطوُّر والتَّحديث الذي تشهده المملكة العربيَّة السعوديَّة في العديد من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوُّع الاقتصادي، والتطوُّر السِّياحي، والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكِّداً وجود أوجه كبيرة للتَّعاون بين البلدين في هذه المجالات وغيرها.

‏‎ من جهته أكَّد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدُّوسري، عُمق العلاقات الأخويَّة المتميزة بين البلدين، والتي يعكسها التَّقارُب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشَّعبين الشَّقيقين، مبرزًا أهميَّة البناء على هذه العلاقة المتينة والرَّاسخة من أجل تعزيز مجالات التَّعاون كافة، وخصوصاً في مجال الإعلام.

كما التقى معالي وزير الإعلام خلال الزيارة؛ نخبة من القيادات الإعلامية الأردنية، حيث تناول اللقاء عدداً من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين على مختلف المستويات.