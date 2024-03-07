وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة والكويت ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء السعودية والكويتية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، اليوم، معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على عُمق العلاقات الاستراتيجية الأخويَّة والتَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين، التي تعكسها المكانة الخاصَّة والرِّعاية والاهتمام الكبيرين من قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت الأستاذ عبد الرحمن بداح المطيري.

من جهة ثانية، التقى معالي وزير الإعلام، بمعالي وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت الأستاذ عبد الرحمن بداح المطيري.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية، وفرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مجالات تبادل الخبرات بين الطرفين.

كما التقى معالي وزير الإعلام، عدداً من الإعلاميين الكويتيين من مختلف القطاعات الإعلامية وعقد لقاءً مفتوحاً بهذه المناسبة.

من جهة أخرى، وبحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت عبد الرحمن بداح المطيري، وقعت وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الإخباري المهني وتبادل المعلومات.

وقّع المذكرة رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الدكتورة فاطمة سعود السالم.

وتهدف المذكرة إلى تطوير أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

مما يذكر أن “واس ” وقعت أكثر من 30 اتفاقية في مجالات التعاون الإخباري، وذلك في ضوء أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية المنبثقة عن مجالس التنسيق السعودية، وتأكيد حرص الوكالة على تعزيز العمل الإخباري وتوسيع شراكاتها مع وكالات الأنباء الخليجية والعربية والدولية، وذلك انطلاقا من موافقة مجلس الوزراء على نموذج “واس ” الاسترشادي لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع نظيراتها في الدول الأخرى.