وزير الإعلام يهنئ القيادة بيوم العَلَم

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رفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري خالص التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العَلَم.

وقال معاليه في تصريح له ” إن يوم العلم الذي تحتفي به المملكة في 11 مارس من كل عام يعد مناسبة غاليةً لتاريخ عريق؛ واعتماد العلم الحالي بكل تفاصيله ودلالاته، التي تجسد مجد الماضي، وعز الحاضر”.

ودعا وزير الإعلام الله تعالى أن يحفظ قيادتنا وولاة أمورنا وبلادنا الغالية، ويسبغ عليها نعمه الظاهرة والباطنة ويديم أمنها وعزها ومجدها .