وزير الإعلام: 723 مليون مشاهدة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لرحلة «السعودية نحو الفضاء»

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حظيت رحلة «السعودية نحو الفضاء» وصعود رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات علمية، بأصداء إعلامية واسعة على كافة المنصات، محليا وإقليميا وعالميا.

فوفقا لما نشرته وزارة الإعلام عبر حسابها في «تويتر»، فقد شهدت منصة «تويتر» نشر أكثر من 1.2 مليون تغريدة، وبلغت مشاهدات التغريدات أكثر من 400 مليون مشاهدة، أما على منصة «تيك توك» تجاوزت المشاهدات 172 مليون مشاهدة.

فيما تفاعل مع رحلة السعودية نحو الفضاء الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، حيث نشر الإعلام المحلي 479 مادة، ونشر الإعلام الإقليمي 979 مادة، في حين أن الإعلام الدولي نشر 5007 مواد، وبلغت المشاهدات على وسائل الإعلام أكثر من 151 مليون مشاهدة.

أما على مستوى القنوات التلفزيونية، فقد ارتفعت مشاهدة قناة السعودية خلال الرحلة بنسبة 111%، وقناة الإخبارية بنسبة 928%، وقناة العربية بنسبة 95%، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق للرحلة.

وفي السياق، غرد وزير الإعلام سلمان الدوسري بقوله: «أصداء دولية واسعة لصعود المملكة إلى الفضاء: نحو 6 آلاف مادة في وسائل الإعلام حصدت 151 مليون مشاهدة، وأكثر من 572 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطن مستمر بالتحليق، برؤية قيادة ملهمة وطموح شعب عظيم».