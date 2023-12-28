وزير الاتصالات وتقنية المعلومات : الخطاب الملكي يؤكد النهج الراسخ لبناء حاضر المملكة وخارطة طريق للمستقبل المبتكر

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نوّه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في مجلس الشورى.

وأكد معالي السواحه, أن الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى هو تأكيد على النهج الراسخ لبناء الحاضر للمملكة في شتى المجالات، وخارطة طريق لمستقبله المبتكر، مشيراً إلى أن منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء وجميع العاملين في هذه القطاعات يعتزون ويفخرون بالمنجزات النوعية التي حققتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء التي تضمنها الخطاب الملكي، عاداً أن هذه المنجزات هي ثمرة لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ووسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.

وكان الخطاب الملكي قد تطرق ضمن جملة المنجزات إلى الإنجاز العلمي المتمثل في إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، والنقلة النوعية في التركيز على سوق الفضاء من خلال الموافقة على الترتيبات التنظيمية لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.

كما تضمن تحقيق المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني على دول مجموعة العشرين والرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م .