وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يلتقي ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار بغرفة الشرقية

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التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة أمس، ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار، وذلك بمقر غرفة الشرقية.

وبحث معاليه خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ودعا، رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في الرقمنة والتحول الإلكتروني، مشيرًا إلى العديد من الفرص التي يمكن استغلالها في هذا القطاع الواعد، الذي يأتي على قائمة أولويات رؤية المملكة بالتركيز على الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.

وأشاد السواحة بقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية والتفاعل مع مبادرات الوزارة والتوجهات التي تدعم التحول الرقمي، وكل ما من شأنه تطوير العمل التقني في المؤسسات والشركات.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، بأن زيارة معاليه لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية تعكس مدى حرصه على الالتقاء بهم والحوار مع منتسبيه، لافتًا إلى ما توليه القيادة – أيدها الله – من اهتمام كبير بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

وأكد أن النجاحات التي توالت مؤخرًا كانت نتيجة للدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوطة، منوهاً أن المملكة صُنفت في المرتبة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام2021م الصادر من المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م، فضلاً عن تقدمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.