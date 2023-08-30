وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يُدشِّن “معمل كود جامعة الملك سعود” في الرياض

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دشَّن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة -اليوم- معمل كود جامعة الملك سعود،بالعاصمة الرياض،بحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العُمر.

ويُعدُّ المعمل أحد معامل كود الست لريادة الأعمال الرقمية التي جرى تدشينها في مختلف مدن المملكة،وقدمت خدماتها لأكثر من 12 ألف مستفيد وأكثر من 600 شركة ناشئة،إذ يأتي تدشين المعمل السادس على مستوى المملكة،بالإضافة إلى المركز الرئيسي في العاصمة الرياض،ومركز ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي ٨ مراكز ومعامل حول العالم؛ تحفيزًا لريادة الأعمال وتحسين النظام البيئي للريادة الرقمية،نظرًا للإقبال الشديد الذي شهده مركز كود وتصاعد أرقام المتقدمين،وما تمثله «جامعة الملك سعود» من أهمية بالغة كونها إحدى أهم وأبرز الجامعات في المنطقة.

ويهدف المعمل، إلى تمكين ريادة الأعمال الرقمية وتنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال تحفيز وتشجيع روَّاد الأعمال على تطوير مهاراتهم وشركاتهم بالتوسع بمعامل حديثة في منطقة الرياض،ودعم الطلاب لمعرفة القطاع التقني وتحفيزهم لبناء أفكار ونماذج أعمال تقنية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وتجول معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات برفقة معالي رئيس جامعة الملك سعود،في أرجاء المعمل متعرّفًا على الأقسام التي يضمها،بما يتوافق مع المعايير العالمية،مشيدًا بما يتضمنه من أجهزة وتقنيَّات متقدّمة.

يُشار إلى أن الوزارة -ممثلةً في مركز «كود»- تبذل جهودًا مستمرة من أجل تمكين ريادة الأعمال الرقمية في المملكة، عبر سعيها إلى خلق نظام بيئي تقني، والاستفادة من الوتيرة المتنامية للاقتصاد الرقمي الوطني،من خلال تسريع وقيادة تطوير المعرفة الرقمية،وتمكين المواهب المحلية.