وزير الاتصالات يناقش مع نظيره الياباني توسيع نمو الاقتصاد الرقمي

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم في جدة، مع معالي وزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، والوفد المرافق له.

وناقش معاليه مع نظيره الياباني توسيع الفرص الاستثمارية في المجال الرقمي بين البلدين لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وما تم تحقيقه بين الطرفين في عدد من المشاريع الرقمية.

والمبادرات المشتركة ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030 وتسريع تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحكومة الرقمية، إضافة إلى توطين مراكزالبحث والتطوير وتحفيز الشراكات بين البلدين الصديقين لتنمية القدرات وبناء اقتصاد قائم على التقنية والابتكار.