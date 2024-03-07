وزير الاقتصاد يدشّن منصة “بيانات السعودية” بشكل رسمي في مؤتمر ليب 24

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دشّن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، رسمياً اليوم ، منصة “بيانات السعودية” وذلك على هامش مؤتمر ليب 24 التقني المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وجاء التدشين خلال حفل أقيم في جناح السعودية الرقمية بمؤتمر ليب 24 ، الحدث التقني العالمي الذي يشهد حضور عشرات الآلاف من ممثلي الشركات الدولية والمحلية والمتحدثين والخبراء من 180 دولة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أطلقت بشكل تجريبي منصة بيانات السعودية في شهر سبتمبر من عام 2023، ومنذ إطلاقها، خضعت المنصة لتحديثات مستمرة وإضافة عدد من المزايا، وتسعى إلى أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث تشمل المؤشرات الرئيسية وتوفر إمكانية استعراضها على مستوى المملكة والمناطق بطرق تصويرية وتفاعلية تسهل على المستخدم الاطلاع على تفاصيل المشهد الاقتصادي السعودي؛ وتشمل المؤشرات المقدمة معلومات دقيقة ومتنوعة، ففي الجانب الاقتصادي نجد مؤشرات مهمة كمؤشر التجارة الدولية، وتحويلات العاملين، وميزان الحساب الرأس مالي، وميزان الحساب الجاري؛ كما تشمل المنصة العديد من المؤشرات في الجانب الاجتماعي، كمؤشر الكثافة السكانية، ومؤشر نسبة المواليد، ومؤشر الهرم السكاني.

وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وضمن فعاليات مؤتمر ليب 24، كرّم معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك لحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية، التي تمنح من قبل الهيئة للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية لمعايير نموذج النضج السعودي، مما يسهم في رفع مستوى النضج وتسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ويمكن الوصول إلى منصة بيانات السعودية عبر الرابط: https://datasaudi.sa/ar .