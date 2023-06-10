وزير البيئة والمياه والزراعة يطلق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية

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يطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بعد غد الأثنين ، الآلية الجديدة للإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، وذلك خلال الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد بمشاركة كافة الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية.

وتتضمن الورشة التي تستمر لمدة يومين محاور عديدة أبرزها؛ آلية الإنذار المبكر وفُرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، بالإضافة إلى الجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية إضافة إلى الدور المأمول من الجهات المستفيدة.