وزير “البيئة “: يوم العلم مناسبة للاحتفاء بالقيم الأساسية التي تمثل نهج دولتنا الحكيم

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أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن يوم العلم مناسبة للاحتفاء بالقيم الأساسية التي تمثل نهج دولتنا الحكيم، من وحدة وعدالة وازدهار، رمزت لها علم المملكة، وهذه القيم التي نفتخر بها كونها الركيزة الأساسية لبناء وطننا العظيم وتحقيق إنجازاته المتميزة.

وثمّن معاليه في تصريح له بهذه المناسبة جهود القيادة الرشيدة في تعزيز العلم، ومشيدًا بمكانة العلم السعودي عالميًا.

وأضاف معاليه: نحتفل اليوم بمسيرة التقدم الملموسة التي حققتها المملكة بفضل رؤية وإرادة قيادتنا الحكيمة، وبجهود أبناء وبنات الوطن في كل الميادين، مما أدى إلى تقدمنا وازدهارنا المستمرين نحو بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة “.

ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها وازدهارها، وأن يبارك في جهود الجميع للعمل من أجل رفعة ونماء الوطن لبناء مستقبل زاهر ومستدام.