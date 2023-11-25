وزير التجارة: السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت تناميًا 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023

أكد وزير التجارة “ماجد القصبي”، أن السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت تناميًا 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023م.

وأوضح خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن وزارة التجارة اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا خلال السنوات الـ 8 الماضية.