وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني أوجه التعاون في مجالات التعليم العام والجامعي

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التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، السفير البريطاني لدى المملكة السيد نبيل كرمبتون؛ لمناقشة مشاركة معاليه المرتقبة في مؤتمر (Great Futures) الذي سيعقد في الرياض في شهر مايو القادم، كما تناول اللقاء أوجه التعاون في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي، وبحث الفرص المستقبلية بين البلدين.

وتناول اللقاء ملف ابتعاث الطلبة وتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا، إلى جانب التبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار التعليمي في المملكة.