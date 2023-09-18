وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية

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رأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم, مجلس أمناء المؤسسة الثالث للدورة العاشرة.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسة التي تدعم عمل المؤسسة وتعينها على القيام بواجباتها.

وأوضح أمين مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي أن المؤسسة دعمت العام الحالي من خلال برامجها المختلفة قرابة 400 ألف طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة عبر برنامج الإعانة المالية وبرنامج وجبتي الذي يشمل مدارس الحد الجنوبي والساحل الغربي ومجموعة من برامج الدعم العيني.

وتقدم المؤسسة كذلك مجموعة من المشاريع الأخرى مثل دروس التقوية الإلكترونية والمعامل الذكية ومشروع “واثق”؛ لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية لما بعد التخرج ومشروع “سندي” الذي يستهدف الطلبة الأيتام ومن في حكمهم في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.