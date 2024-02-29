وزير التعليم يلتقي نظيره المصري على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

القاهرة_أحمد حماد

التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر الدكتور رضا حجازي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” الذي يقام في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين المملكة ومصر في مجال التعليم، وسبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع التعليم بالبلدين، كما تم بحث دعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم والتدريب بين البلدين الشقيقين، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية الحديثة.

وأكد الجانبان على أهمية مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” في إتاحة الفرصة لانطلاق إمكانات القدرات البشرية، وتحفيز التعاون الدولي في هذا المجال، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات للإسهام في تنمية وتطوير الإبداع البشري، وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، والتي تتناسب مع مهارات القرن 21.