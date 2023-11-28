وزير الثقافة: المملكة ستقدم من خلال معرض إكسبو 2030 نسخة تاريخية وفريدة لكل العالم

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رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والشعب السعودي كافة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ” إن ثقة العالم واختيارهم لمدينة الرياض لتكون وجهة إكسبو 2030 تأتي تتويجاً لتوجيهات ودعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- لملف الترشيح، ولمسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها بلادنا الغالية، في ظل رؤية وطنية ملهمة بقيادة عظيمة وشعب طموح.

وأضاف سموه: “إن المملكة العربية السعودية تحظى بإرث ثقافي عريق، ومكانة دولية راسخة، وستقدم من خلال معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض نسخة تاريخية وفريدة لكل العالم”، مشيراً إلى أنه في عام 2030، سيحتفي السعوديون أيضاً بإنجازات ملهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسيتعرف العالم على أحد أكبر قصص التحول الوطني في القرن الـ 21.

وأكد أن معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض سيمثل نافذة عالمية هامة لمشاركة ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم ثقافتنا الأصيلة وتنوعها المذهل في قطاعات التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب والمكتبات، الفنون البصرية والموسيقى.

وأوضح سمو وزير الثقافة أن زوار معرض إكسبو الدولي 2030 سيكونون على موعد مع نسخة غير مسبوقة في 179 عاماً من عمر المعرض، وسيرون قيم الثقافة السعودية المتمثلة بكرم الضيافة والحفاوة والترحاب.

وأشار سموه إلى أن المعرض يأتي امتداداً لتاريخ عريق من الثقافة والفنون والمنتديات الإبداعية التي شهدتها المدينة منذ سوق حجر اليمامة، حيث كان يمثل منتدى ثقافيًا وملتقى للحضارات، ومنبعاً لروائع القصائد العربية الخالدة منذ القدم.