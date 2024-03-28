وزير الثقافة يلتقي رئيس جامعة بكين ويزور فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالجامعة

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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم في مقر جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، معالي رئيس الجامعة السيد جونغ تشي خوانغ، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وتناول اللقاء الإعلان عن الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، مُقدّماً سموه الشكر لمعالي رئيس جامعة بكين على دعم الجامعة أعمال الجائزة، مؤكداً أن جامعة بكين شريك ثقافي مهم وأن مساهماتها تُعزز المبادرات الثقافية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبد الرحمن الكنعان.