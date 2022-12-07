وزير الثقافة يلتقي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في الرياض

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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم بالشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على هامش الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي أقيمت اليوم في مدينة الرياض ونظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.

وقدم سمو وزير الثقافة في مستهل اللقاء، التهنئة للشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار، مؤكدًا سموه أهمية تعزيز التعاون الثقافي من خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.