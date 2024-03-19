وزير الثقافة يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية

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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة, اليوم, معالي وزيرة الثقافة في جمهورية فرنسا رشيدة داتي، وذلك خلال زيارتها للمملكة.

وأشاد سموه في بداية اللقاء بالعلاقات الثقافية المتينة التي تربط المملكة بالجمهورية الفرنسية، والتطور الذي شهدته في الفترة الأخيرة، مؤكِّداً حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تطوير العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي الدولي بين المملكة وفرنسا في مختلف المجالات الثقافية، أبرزها مجالات المتاحف،المسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والتراث، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى، والأزياء، والعمارة والتصميم، وتعزيز التبادل الثقافي بين الجهات الثقافية في كلا البلدين.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.