وزير الثقافة يوجّه بجمع وطباعة أعمال الراحل محمد زايد الألمعي

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صدر اليوم توجيه من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، إلى هيئة الأدب والنشر والترجمة بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للشاعر الراحل محمد زايد الألمعي الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة بعد نوبة صحية عارضة.

ويأتي توجيه سمو وزير الثقافة تقديراً للمكانة التي احتلها الراحل الألمعي في الساحة الأدبية السعودية على مدى عقود طويلة، كان خلالها شاعراً مبدعاً وخلاقاً، ورمزاً مؤثراً في حركة الشعر السعودية المعاصرة.

وكان للراحل مساهمات فاعلة في الصحافة الثقافية، حيث عمل فيها محرراً وناقداً، كما أسس مع زملاء له مجلة بيادر الأدبية الصادرة عن نادي أبها الأدبي.