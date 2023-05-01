وزير الثقافة يُلحق الأندية الأدبية بمركز القطاع غير الربحي

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ألحق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأندية الأدبية؛ بمنصة المركز الوطني لمؤسسات القطاع غير الربحي، وأكد وزير الثقافة في برقية موجّهة لرؤساء الأندية الأدبية الستة عشر، بضرورة التسجيل في منصة المركز خلال الشهر الحالي؛ وتفعيل ما تضمنته إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، الهادفة لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية، تنتشر في جميع المناطق، من خلال ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

وعلّقت بعض لأندية الأدبية نشاطها لتوقف الدعم المالي، إذ لم تصرف الميزانية السنوية للأندية مطلع العام المالي 2023، فيما اضطرت أندية أدبية لتسريح موظفيها لعجزها عن دفع الالتزامات المالية لهم، وفقا لـ “عكاظ”.

وتهدف إستراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي؛ إلى إعادة تصنيف المؤسسات الثقافية غير الربحية بحسب أدوارها تصنيفا أوسع من التصنيف الثنائي المقرر في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوسيع مجالات اختصاصها بالنظر إلى القطاعات الثقافية، وتطوير قدراتها الإدارية والتسويقية والتشغيلية، ومواءمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورفع قدرتها على خلق فرص جديدة في جذب الدعم، وتتيح الإستراتيجية للمثقفين والفنانين السعوديين، الانتماء المهني عبر روابط مخصصة. وتمنح الفرص للمحترفين في هذه القطاعات لتنمية مهاراتهم، وبناء مبادراتهم، وتطوير الوعي، وتكوين آليات الدعم، وتشكيل نموذج اجتماعي جاذب لاحتراف الثقافة والفنون.