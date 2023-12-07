وزير الحج والعمرة يختتم زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند

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جدد معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، ترحيبه بضيوف الرحمن من جمهورية الهند القادمين لزيارة الحرمين الشريفين، متوقعًا تزايد أعداد المعتمرين الهنود في الفترة المقبلة، إثر المبادرات النوعية التي قدمتها المملكة لتيسير إجراءات القدوم، وتمكين كل الراغبين من زيارة الحرمين الشريفين، والمناطق التاريخية الإسلامية، وبقية الوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة بكافة أنواع التأشيرات.

جاء ذلك في أعقاب اختتام معاليه زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند التي التقى خلالها معالي وزير الخارجية الهندي ومعالي وزيرة الأقليات وعدد من المسؤولين ورؤساء شركات العمرة الهندية، لمناقشة تعزيز التعاون من أجل راحة ورضا ضيوف الرحمن القادمين من الهند، والاستفادة من النقلات الاستثنائية التي تحققت في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار الهادفة لخلق تجربة روحانية لاتنسى، مؤكدًا في الوقت ذاته، على بذل كل الجهود لتذليل كافة العقبات أمام المعتمرين الهنود للوصول إلى المملكة وزيارة الحرمين الشريفين وأداء المناسك بسهولة ويُسر بما فيها زيادة أعداد الرحلات الجوية والسعة المقعدية، إضافة الي تسهيلات التأشيرة الإلكترونية المقدمة عبر مراكز “تأشير” المنتشرة في كافة أرجاء الهند, وخدمات منصة “نسك العمرة ” التي تسهم في رفع كفاءة التخطيط المُسبق للعمرة.

وفي هذا السياق، أكد الربيعة أن التطور الشامل الذي تشهده المملكة بفضل الله ثم بفضل “رؤية السعودية 2030” انعكس إيجابًا على مستوى خدمة ضيوف الرحمن، من حيث التحول الرقمي وتعزيز دور الابتكار في تيسير خدمات الحج والعمرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عازمة دون توان على بذل الجهود لتطوير منظومة الحج والعمرة، وستضل المملكة دومًا ساعية نحو الأفضل ومتطلعة إليه، من أجل أن يحظى مؤدو الفرائض والشعائر في مكة والمدينة بتجربة استثنائية على كل الأصعدة.

وعلى هامش زيارته إلى الهند، أعلن الربيعة تدشين 3 مراكز تأشيرات وافتتح معرض منصة “نسك” بحضور رؤساء شركات العمرة، حيث سلط القائمون على المعرض الأضواء على منظومة التسهيلات والتطورات في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “منصة نسك” لضيوف الرحمن وتجويد الخدمات لهم، وتعريفهم بأبرز المعالم التاريخية والإسلامية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتعظيم أثر الرحلة الإيمانية للمعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وهو ما يعكس تطوّر الخدمات المقدمة وتسخير التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، وحرص وزارة الحج والعمرة على مواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل رحلة المعتمر والزائر.