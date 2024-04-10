وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

المناطق _ واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده عليه -رعاه الله- وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.

كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بهذه المناسبة، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الرشيدة.