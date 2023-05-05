وزير الخارجية الإيطالي: تصريحات وزير الداخلية الفرنسي إهانة لكل الإيطاليين و”طعنة في الظهر”

وردا على هذا، ألغى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، زيارته المقررة إلى فرنسا، للقاء نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، معتبرًا أن التفسيرات التي قدمها الجانب الفرنسي غير كافية، لعدم وجود اعتذار فيها.