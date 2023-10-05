وزير الخارجية التركي: منفذا تفجير أنقرة جاءا من سوريا

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء، إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مباني حكومية تركية في أنقرة في مطلع الأسبوع دخلا تركيا عبر سوريا.

وأضاف “نوصي أي أطراف ثالثة بالابتعاد عن المنشآت التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. رد قواتنا المسلحة على الهجوم سيكون دقيقا للغاية”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب بمثابة جناح لحزب العمال الكردستاني.