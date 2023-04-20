وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان ومنعها من الانهيار

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنعها من الانهيار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري اليوم في الاجتماع الوزاري الخاص للاتحاد الأفريقي حول الوضع في السودان، وذلك بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي دول جوار السودان وكينيا وجيبوتي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس والنرويج وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد.

وشدد وزير الخارجية المصري على دعم التوصل لوقف لإطلاق النار، وحث الطرفين على عدم التصعيد، مشيرًا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاني منها السودان قبل اندلاع الصراع والتي سيؤدي استمرار المواجهات العسكرية الراهنة والتدهور الناتج عنها للبنية التحتية إلى تفاقمها بشكل كبير.