وزير الخارجية المصري يتحدث عن العلاقات مع السعودية: «ركيزة أساسية لتحقيق أمن المنطقة»

القاهرة – أحمد حماد

وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات المصرية – السعودية بالوثيقة، مؤكدا أنها قائمة على التنسيق الدائم في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وكشف “شكري” في حديثه لقناة العربية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من المقرر أن يزور القاهرة مطلع شهر ديسمبر المقبل، في إطار التنسيق الدوري السنوي.

وأشار إلى أن اللقاءات بين البلدين، تكون دائما على مستوى القيادة، والمستوى الوزاري، إضافة إلى الشعبي، لبحث المعالجة المثلى للقضايا الدولية والإقليمية.

وشدد على أن العلاقات المصرية ـ السعودية، من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعمل على تدعيم السلام.