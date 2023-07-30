وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.

وأكد سموه على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد سمو وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.