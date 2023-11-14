وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرازيل

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدد سمو وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.