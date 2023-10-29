وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلند

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند السيد بارنبري باهيدها نوكارا.

وعبّر سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد تايلند قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما بحث الجانبان، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وشدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.