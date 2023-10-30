وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن.

وثمن سموه خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

كما ناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.