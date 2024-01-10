وزير الخارجية يستقبل نائب المستشار الاتحادي الألماني للاقتصاد وحماية المناخ

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب المستشار الاتحادي الألماني للاقتصاد وحماية المناخ السيد روبرت هابيك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية وحماية المناخ، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.