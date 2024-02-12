وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى بعد أزمة صحية

وأضاف رايدر في بيان مكتوب أن أوستن (70 عاما) يقوم بمهامه في أثناء مكوثه في المستشفى.

وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونجرس في 29 فبراير عن وضعه الصحي.

وكان أوستن قد نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر للعلاج من سرطان البروستاتا.

وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.