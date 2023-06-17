وزير الدفاع العراقي: علاقتنا مع السعودية في أعلى المستويات وننسق أمنياً

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أكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، السبت، أن علاقة العراق مع السعودية “في أعلى المستويات، وننسق أمنياً واستخبارياً”.

وفي الملف التركي، قال وزير الدفاع العراقي إن “السيادة خط أحمر، ونحتاج لمعالجة سياسية لملف القصف التركي” وفقا لـ “العربية”.

وتقصف أنقرة على نحو متكرر مناطق في شمال العراق، لاستهداف عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني، مما يوقع ضحايا من المدنيين العراقيين خلال بعض العمليات.

وعن الداخل، شدد وزير الدفاع العراقي على “عدم السماح بوجود سلاح خارج إرادة وسيطرة الدولة”.

وذكر وزير الدفاع العراقي أن “مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش”، واعتبر أن المخيم يسبب “قلقا كبيرا” لبغداد.

وأضاف: على كل دولة أن تأخذ رعاياها من مخيم الهول ليتم إغلاقه نهائيا”.

واسترجعت بغداد مؤخرا مئات العناصر من مخيم الهول، واستضافت الأسبوع الماضي مؤتمراً أمنياً حث كل دول العالم على استقبال رعاياها من المخيم.

وتخشى بعض الدول استرجاع عناصر متورطة مع تنظيم داعش وسط مخاوف أمنية.