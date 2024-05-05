وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع والمحاربين القدامى البوركيني

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة وزير الدفاع والمحاربين القدامى لدى جمهورية بوركينا فاسو اللواء الركن قاسم كوليبالي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب البوركيني مدير عام التعاون العسكري والدفاعي بوزارة الدفاع العميد الركن كابور جون بابتست، والملحق العسكري بسفارة جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة العقيد تراوري موسى، والمديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج باكيونو كنزي سابين، وعدد من المسؤولين.