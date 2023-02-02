وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزيرة خارجية فرنسا

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعد بن منصور مدير إدارة غرب أوروبا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.