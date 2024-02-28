وزير الدولة للشؤون الخارجية يُشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ (46) لقمة قادة منظمة الجماعة الكاريبية

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شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمدينة جورج تاون، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ (46) لقمة قادة منظمة الجماعة الكاريبية (كاريكوم)، وذلك بدعوة من جمهورية غويانا التعاونية (رئيسة الدورة الحالية)، كما شارك بجلسة مغلقة كضيف خاص مع قادة تلك الدول.

عقب ذلك عقد معاليه لقاءات ثنائية على هامش القمة مع قادة دول منظمة الجماعة الكاريبية (كاريكوم) تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

حضر الجلسة واللقاءات، مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.