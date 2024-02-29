وزير الرياضة: دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمسيرة العمل العربي المشترك انعكس بصورة مشرفة على شباب الوطن العربي

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حرصهما وتوجيهاتهما السديدة ودعمهما المستمر للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك خلال فترة ترؤس المملكة للدورة الـ 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واهتمامهما – حفظهما الله – بتمكين ودعم شباب الأمة العربية، الذي كان له الأثر الأكبر على تطورهم وتميزهم وهو ما انعكس بصورة واضحة ومشرفة على وطننا العربي الغالي.

وقال سمو وزير الرياضة في كلمته خلال أعمال الدورة الـ 47 لمجلس الشباب والرياضة العرب على المستوى الوزاري بالجامعة العربية اليوم ، إننا ندرك أن طموحات شبابنا كبيرة وأن تحقيقها يتطلب عملاً مؤسساً جاداً ، ويتطلب منا تسريع العمل العربي المشترك بكل جهد واجتهاد لتحقيق التطور والنماء وذلك من خلال دعم الشباب العربي في شتى المجالات ، حيث إن رعايتهم والاستثمار فيهم ضرورة إنمائية وثروة وطنية ، فلا يمكن تحقيق أى تنمية شاملة ومستدامة من دون الاعتماد عليهم ومنحهم كل مقومات النجاح والتميز على كافة الأصعدة ،وعلى المستوى الرياضي والشبابي بشكل خاص.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين بالجامعة، على يبذلونه من جهود موفقة لخدمة العمل العربي المشترك ، كما تقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني جراء الظروف التي يمرون بها لاسيما في قطاع غزة، حيث أن انتهاكات دولة الاحتلال طالت الشباب والرياضيين الفلسطينيين ودمرت البنية التحتية والمباني والممتلكات والمراكز الرياضية والشبابية.

وأضاف سموه : كما يسرني أن أتقدم بخالص التهاني وعظيم التقدير للمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدها بعونه وتوفيقه ، ونحن على ثقة تامة بأنها ستقود بكل جدارة واقتدار أعمال مجلسنا الموقر لما عهدناه منها من حرص دائم على وحدة العمل العربي المشترك .

وهنأ سمو وزير الرياضة في كلمته دولة قطر الشقيقة على الفوز بكأس أسيا 2023 وكذلك التنظيم المتميز، وبارك أيضا للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على المستوى المميز وحظاً أوفر في قادم البطولات.

عقب ذلك سلّم سمو وزير الرياضة رئاسة الدورة الـ47 لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما شارك سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ 70 حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

حضر الاجتماعات، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.