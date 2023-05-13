وزير الرياضة: رعاية خادم الحرمين وحضور ولي العهد للمباراة النهائية لكأس الملك يؤكد الاهتمام الكبير والدعم غير المحدود لقطاع الرياضة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالصَ الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي 2022 – 2023، كما رفع سموه جزيل التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيَّده الله- على حضورهِ وتشريفه المباراة النهائية التي أقيمت أمس الجمعة بين فريقي الهلال والوحدة، وانتهت بفوز الهلال وتتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال سمو وزير الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: ” الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتشريف سمو ولي العهد -أيَّده الله- للمباراة النهائية، يؤكدُ الاهتمام الكبير والدعم غير المحدود لقطاع الرياضة، والذي يسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق طموحات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال العمل المستمر والمتواصل؛ لتكون الرياضة السعودية في مكانتها التي تستحقها محليًّا وعالميًّا، إلى جانب رفع سقف المنافسات السعودية في الألعاب كافة، لصناعةِ جيلٍ رياضي واعد، يحمل اسم المملكة في المحافل العالمية”.

وفي ختام تصريحه، هنأ سمو وزير الرياضة فريق الهلال بمناسبة حصوله على اللقب الغالي، متمنياً في الوقت ذاته لفريق الوحدة حظًّا وافراً في قادمِ المنافسات.