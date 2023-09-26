وزير الرياضة يجتمع بوزير الرياضة الصيني ونائب رئيس الأولمبية الدولية.. ويتوج أبطال السباحة

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هوانغتشو2022)، أمس، اجتماعاً بمعالي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الصينية رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية هانغتشو (2022) السيد ‘غاو تشي دان’ في مكتب معالي وزير الرياضة الصيني.

وناقش الاجتماع مستجدات الدورة الآسيوية الحالية وسبل تعزيز التعاون في المجال الرياضي بين البلدين بما يخدم رياضييها وشبابها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي.

وتطرق سمو وزير الرياضة خلال اجتماعه بنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ أمس في مقر إقامة سموه بهانغتشو، إلى مستجدات الرياضة الدولية، وروزنامة الدورات الأولمبية المقبلة وفي مقدمتها أولمبياد “باريس2024” و “لوس انجلوس2028”.

وعلى صعيد آخر، توج سموه الفائزين في منافسات سباق 200م تتابع حرة الذي جرى مساء أمس ضمن منافسات السباحة في الدورة الآسيوية.