وزير السياحة: علم المملكة يجسد قصة وطن.. وطموح قادة.. وإرادة أمة لتزدهر معه بلادنا الغالية بالخير والنماء

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رفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم العلم.

وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي تقديراً لما يحمله علم المملكة من معاني الانتماء والمواطنة، ودلالات التوحيد، والقوة، والعدل، والنماء، والرخاء، ولما يجسد من مفهوم الدولة، ويعبر عن الوحدة الوطنية، والعمق التاريخي للوطن، ولما يجسده العلم الوطني من قيمة وطنية عليا، ولما يحتويه من دلالات عظيمة ترسخ مبادئ العدل والحكمة تحت الراية الخضراء الخفاقة.

وقال: إن علم المملكة يجسد قصة وطن، وطموح قادة، وإرادة أمة رفعته عاليًا فلامست معه المجد والعلياء، وازدهرت معه بلادنا الغالية بالخير والنماء.

وأبان معالي وزير السياحة، أن المناسبة الوطنية تأتي هذا العام والمملكة تمضي بخطوات واثقة في طريق الخير والنماء والتطور وفقاً لرؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، ووفقاً لخطط رؤية طموحة تمضي بلادنا الغالية في طريق التنمية والازدهار، سائلاً في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها، ويجعل رايتها عالية خفاقةً، وأن يحفظ ولاة أمرها من كل مكروه، وكل الشعب السعودي الكريم.