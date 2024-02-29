وزير السياحة يرحب بإعلان مجموعة هيلتون تخطيطها لإنشاء أكثر من 60 فندقًا جديداً في جميع أنحاء المملكة

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رحب معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، بإعلان مجموعة فنادق هيلتون، التزامها بمواصلة النموّ داخل المملكة العربية السعودية، وتخطيطها لتعزيز وجودها بافتتاح أكثر من 60 فندقًا جديدًا في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات المقبلة.

ويأتي استقطاب وزارة السياحة للعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الفندقة والضيافة “مثل مجموعة فنادق هيلتون”، في ظل التزام المملكة بتطوير القطاع السياحي ليقدم خدمات ذات طراز عالمي، حيث تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2030، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما تعمل الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص على تعزيز البنية التحتية السياحية في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم التوسع الكبير الذي تخطط له مجموعة هيلتون في المملكة في توفير فرص مميزة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتحرص وزارة السياحة، على جذب المستثمرين من خلال التزام حكومة المملكة بالجودة والاستدامة في القطاع السياحي وذلك لتحقيق مستهدفات الرؤية الهادفة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.

من جانبه، أشاد الرئيس المدير التنفيذي لمجموعة هيلتون كريس ناسيتا، بالتطور الذي تشهده المملكة في البنية التحتية لقطاع السياحة، مؤكداً أن المجموعة تعمل على التوسع إلى مزيدٍ من الوجهات، مشيراً إلى أن ثلثي محفظة مشاريع المجموعة في المملكة قيد الإنشاء حاليًا، وتعمل على مضاعفتها أربع مرات في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح أن المشاريع المرتقبة للمجموعة ستوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل من المقرر أن يشغل أكثر من نصفها مواطنون سعوديون، مؤكداً أن المجموعة ستواصل جهودها الرامية لتهيئة بيئة عمل تركز على تحقيق الأهداف، وذلك من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لتقديم البرامج التدريبة لتمكين المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة في سعيهم لشغل وظائف دائمة في قطاع الضيافة.