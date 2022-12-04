وزير الشؤون الإسلامية: «أولادي لم يسلموا من أذى الإخوان وعانيت من إجرامهم»

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، إنه عانى كثيرا من الإجرام الممارس ضده وضد أسرته، من قبل جماعة الإخوان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، قائلا: “قد يكون إبليس أرحم منهم عليّ، وحتى أولادي لم يسلموا من أذاهم”.

وبين أن الإخوان شنوا هجمة شرسة لتشتيت أبناء هذا الوطن، وصرف شبابه عن النجاح، واستقطبوا عددًا منهم، واكتوت المملكة بشرهم وبأعمالهم الخبيثة، بعد أن طوروا فكرهم إلى الجهاد، بل وصل الأمر بهم إلى دفع الشباب للقيام بأعمال تخريبية في البلدان الأخرى.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية على أن الحكومة السعودية لن تسمح مجددًا بعودة هؤلاء.