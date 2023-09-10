وزير الشؤون الإسلامية يستقبل الفائز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ43

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرياض اليوم , الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين أيوب الوهيبي، بحضور مدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم المكلف فهد التويجري.

وهنأ معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المتسابق الوهيبي على هذا الإنجاز الوطني الجديد الذي يضاف للمنجزات التي تحققت في المحافل القرآنية العالمية من أبناء هذا الوطن، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تأتي نظير الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لحفاظ كتاب الله، وللجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وللقائمين عليها.

يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثالثة والأربعين حظيت هذا العام بمشاركة 166 متسابقاً من 117 دولة حول العالم وسط تنظيم مميز وشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين الدوليين وتم توظيف التقنية الحديثة، إلى جانب رفع سقف الجوائز لــ أربعة ملايين ريال في أفرعها الخمسة.