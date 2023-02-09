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وزير الشؤون الإسلامية يناقش احتياجات ومشاريع فرع الوزارة بمنطقة الرياض

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 9 فبراير 2023 - 3:23 مساءً

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ناقش معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، احتياجات ومشاريع فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتفعيل الشراكات التطوعية والمجتمعية لتحقيق رسالة المسجد في المجتمع والعناية في بيوت الله صيانة ونظافة ، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة .

وأكد آل الشيخ خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة ومسؤوليها , أهمية مضاعفة الجهود في خدمة بيوت الله والاستفادة من التقنية في تسريع إيصال الخدمات وتطويرها مواكبة لرؤية المملكة 2030 ، كما استمع معاليه خلال الاجتماع للخطط والبرامج المنفذة في الفرع والإدارات المرتبطة به إلى جانب سير عمل المشاريع الجاري تنفيذها وآلية معالجة المشاريع المتعثرة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 9 فبراير 2023 - 3:23 مساءً
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Waleed

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