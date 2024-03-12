وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فضل الصدقات وأن تكون عبر القنوات الرسمية كمنصة “إحسان”

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وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فضل الصدقة على المعسرين والمساهمة في أعمال الخير، وبيان فضلها والأجور المترتبة عليها، وأهمية بذل الصدقات للمستحقين.

كما وجه ببيان تعدّد أوجه البر والخير، ومن ذلك ما قامت به الوزارة من إتاحة المساهمة في هذه الأعمال المباركة من خلال التبرع عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” لمشاريع بناء المساجد وصيانتها ونظافتها، ومشاريع طباعة المصحف الشريف ونشره، والتأكيد على عدم تقديم التبرعات إلا عن طريق المنصات الرسمية المعتمدة والموثوقة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار ما يقوم به الخطباء من جهود لتوعية الناس وتبصيرهم لما يصلح دينهم ودنياهم، ومن ذلك الحث على فضل الصدقات والمساهمة في أعمال البر وخاصة في مواسم الخير كشهر رمضان المبارك.