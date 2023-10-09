وزير الشؤون الدينية التونسي ووزير الحج يعقدان ندوة صحفية

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عقد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر وزارة الشؤون الدينية في العاصمة تونس اليوم، ندوة صحفية استعرضا خلالها مستجدات خدمات الحج والعمرة المقدمة لتسهيل وتسريع الإجراءات لصالح حجاج ومعتمري بيت الله.

وقال معالي وزير الحج والعمرة، إن المملكة ممثلة بقيادتها الكريمة تحرص دائماً على تقديم كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين من تونس ومن دول العالم كافة، وهو ما يفسر افتتاح منصتي “تأشير”، و “نسك” في تونس؛ لتسهيل إجراءات التأشيرات وتقريب الخدمات للمسافرين، وهو ما يسهم في توفير المال والوقت لكل شخص يفكر في زيارة المملكة العربية السعودية.

كما كشف الربيعة أن الخطوط السعودية قدمت عرضاً خاصاً للتونسيين يتمثل في تخفيض بقدر 15 بالمئة للحجاج والمعتمرين، مشيراً في ذات الإطار إلى التوافق مع السلطات التونسية لتوفير رحلات مباشرة إلى جدة من مختلف المدن التونسية ومن بينها مدينة جربة.

بدوره، عبّر وزير الشؤون الدينية التونسي عن سعادته الغامرة بزيارة معالي وزير الحج إلى تونس، مشيداً بالاهتمام الذي توفره وزارة الحج والعمرة بالمملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ومحاولتها الدائمة في تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الزائر.