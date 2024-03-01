وزير الشؤون الدينية التونسي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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زار معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس إبراهيم بن محمد الشائبي والوفد المرافق له، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وشاهد الوزير في بداية الزيارة الفيلم الوثائقي الذي يستعرض ما حققه المجمع من إنجازات خلال الفترات الماضية في مجال طباعة القرآن الكريم وترجماته، والاهتمام بإصدار الترجمات بمختلف اللغات.

كما تم استعراض إصدارات المجمع بكافة أنواعها وترجمات معاني القرآن الكريم لمختلف لغات العالم، ونوعية الأوراق المستخدمة في طباعة المصحف حيث يستخدم المجمع نوعية خاصة من الأوراق تحمل شعار المجمع كعلامة مائية تظهر حين تعرضها لضوء خاص.. حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الجودة التي يقدمها المجمع في طباعة المصحف الشريف.

وأشاد وزير الشؤون الدينية التونسي بما تقدمه المملكة من الخدمات العظيمة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، وبما تقوم به من خدمة للإسلام وخدمة القرآن الكريم وطبعه وتوزيعه في جميع أنحاء العالم.

وفي نهاية الزيارة تلقى وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس نسخة من المصحف الخاص أحد إصدارات المجمع الخاصة والتقطت الصور التذكارية لهذه الزيارة.